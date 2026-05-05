CASO GARLASCO, LE SORELLE CAPPA DUE ORE IN CASERMA. SEMPIO NON RISPONDERA’ ALLE DOMANDE

Garlasco, la nuova inchiesta

Davanti ai pm di Pavia non ci sarà solo Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Domani i pm sentiranno anche il fratello della vittima: Marco, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Oggi attese invece dai magistrati le gemelle Stefania e Paola Cappa. La difesa di Sempio intanto fornisce «la prova» che l’ossessione del ragazzo non era Chiara, ma un’altra ragazza