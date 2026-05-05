Affidata alla Federico II un’imbarcazione sottratta alla malavita. Oggi è a Bacoli.

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Si chiama Federica e da imbarcazione per il trasporto clandestino di esseri umani è diventata strumento di ricerca e didattica della Federico II. Ormeggiata nel Comune di Bacoli, è già pronta a veleggiare per i mari della conoscenza ad uso accademico e degli studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.

Federica, con la sua storia e la sua nuova identità, verrà presentata domani, mercoledì 6 maggio 2026, alle 11, nella Sala del Consiglio della Federico II, in corso Umberto I, 40, da Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e da Josi Della Ragione, Sindaco di Bacoli. Interverranno il professore Leopoldo Repola, del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ateneo, e il Capitano Raffaele Rosano, della Guardia di Finanza.













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