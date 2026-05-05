Capri, Net Forum entra nel vivo: lavoro e competenze al centro

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Dal 5 maggio confronto operativo tra istituzioni, imprese e formazione verso il Patto delle Competenze

Capri entra nel vivo della terza edizione del Net Forum, il think tank italiano dedicato all’innovazione delle politiche attive del lavoro, promosso e organizzato da S3 Studium. Dopo l’avvio del 4 maggio, la giornata del 5 apre la fase di lavoro centrata sulla traduzione dei fabbisogni dei territori in strumenti concreti per imprese, formazione e istituzioni.

L’iniziativa, in programma fino al 9 maggio, riunisce sull’isola rappresentanti istituzionali, imprese, fondi interprofessionali, agenzie formative ed esperti del settore. Non un convegno tradizionale, ma un laboratorio operativo pensato per costruire proposte attuabili sul tema delle competenze e delle politiche attive del lavoro.

Il titolo dell’edizione 2026, “MultiplicAzione: connessioni che generano valore”, richiama l’obiettivo del percorso: rafforzare il raccordo tra pubblico e privato, ridurre la distanza tra domanda delle imprese e offerta formativa e costruire una governance condivisa capace di rispondere ai cambiamenti del mercato del lavoro.

A Capri si alterneranno sessioni tematiche, gruppi di lavoro e momenti di confronto con un gruppo selezionato di esperti e circa mille partecipanti collegati online. Il lavoro punta alla definizione del Patto delle Competenze, base per successive sperimentazioni nei territori e per la costruzione del Libro Bianco 2026.

La giornata conclusiva del 9 maggio prevede l’intervento del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Atteso anche il contributo della ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone.













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