Esclusiva Marano. Teatro Alfieri, riapertura vicina: in arrivo le nuove poltrone ignifughe, possibile apertura a giugn

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Dopo mesi di chiusura, si avvicina la riapertura del Teatro Alfieri, struttura comunale da anni gestita da Fabio Rizzo.
Il teatro era stato chiuso su disposizione del Comune di Marano a causa di criticità legate alle autorizzazioni antincendio, in particolare alla non conformità delle poltrone presenti in sala. Nei mesi successivi, il gestore ha provveduto ad adempiere alle prescrizioni richieste, avviando gli interventi necessari per l’adeguamento della struttura alle normative vigenti.
A incidere sui tempi di riapertura sono state anche le verifiche antimafia. Un passaggio burocratico che ha ulteriormente allungato l’iter, già complesso.
Ora però la situazione sembra sbloccarsi. Sono infatti in arrivo le nuove poltroncine ignifughe, conformi alle normative di sicurezza, la cui installazione è prevista entro 15-20 giorni. Un intervento decisivo che potrebbe consentire finalmente il via libera definitivo.
Se i tempi saranno rispettati, il teatro potrebbe riaprire al pubblico già nel mese di giugno, restituendo alla città uno dei suoi principali spazi culturali.