Tumore del pancreas, ritirato lo studio che aveva illuso il mondo. “Autori in conflitto d’interesse”

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Ritirata. La ricerca che annunciava la cura del tumore del pancreas in 45 topi di laboratorio è stata cancellata dalla rivista che l’aveva pubblicata lo scorso 27 dicembre, Pnas. Per quanto avvenuta su cavie, la scoperta aveva avuto risonanza in tutto il mondo, perché riguarda uno dei tumori più gravi e difficili da trattare (meno del 10% dei pazienti sopravvive a 5 anni dalla diagnosi) e perché la cura sperimentata sui topi era stata totale, duratura e priva di effetti collaterali.

Le donazioni

Su siti e giornali si erano letti titoli enfatici come “scienziato spagnolo scopre la cura del cancro del pancreas” o “nuova cura per il cancro del pancreas. Scoperta storica!”. L’appello del coordinatore dello studio, lo spagnolo Mariano Barbacid, a sostenere finanziariamente la ricerca aveva spinto il pubblico a effettuare donazioni per 3,6 milioni di euro.

Oggi i vertici di Pnas si sono accorti che Barbacid è cofondatore e comproprietario di Vega Oncotargets, un’azienda privata che produce le molecole utilizzate per il trattamento. Altri due autori dello studio hanno un legame finanziario con l’impresa.

Il conflitto di interessi

Il conflitto di interessi è un problema considerato di grande importanza nel mondo scientifico. Gli autori delle ricerche possono avere legami con case farmaceutiche o aziende private, ma hanno l’obbligo assoluto di dichiararlo in calce all’articolo. Barbacid e le sue due collaboratrici Vasiliki Liaki e Carmen Guerra non l’avevano fatto. “La direzione ha deciso di ritirare l’articolo a causa di un conflitto di interessi grave e non dichiarato” scrive Pnas accanto al titolo dello studio.













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