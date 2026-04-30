Via libera al Piano casa del governo: 100mila nuovi alloggi popolari, risorse fino a 10 miliardi per l’edilizia abitativa

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La questione della casa è una di quelle sulle quali si può riuscire a lavorare tutti insieme, mettendo a sistema i vari livelli istituzionali, indipendentemente dalle appartenenze politiche”. Così dopo il varo del Piano casa, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha ringraziato anche Comuni e Regioni, oltre ai ministri che hanno lavorato al provvedimento che ha avuto il via libera del Cdm.

Il Piano casa è “ambizioso” e “siamo convinti che possa generare un moltiplicatore su larga scala: se sommiamo le varie direttrici” si punta a “rendere disponibili 100mila tra alloggi popolari e alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni” ha detto la premier spiegando che “dedichiamo fino a 10 miliardi di euro a cui si sommeranno gli investimenti privati che insieme generano un moltiplicatore”.

“Il fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa è uno strumento al quale tengo molto, lo abbiamo riportato alla sua funzione originaria, riservandolo esclusivamente alle categorie a cui era stato pensato, abbiamo previsto una garanzia statale al 90% per le famiglie numerose” ha sottolineato la presidente del Consiglio.

Nel Piano casa “abbiamo previsto anche il dimezzamento di tutti gli oneri dei notai che significa dimezzare il costo dell’atto di compravendita del mutuo e della locazione” ha detto ancora Meloni “di questo devo ringraziare la categoria che ha dimostrato grande sensibilità istituzionale offrendo questa disponibilità”.













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