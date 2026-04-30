Disagi idrici a Marano: lavori conclusi, ma per il ritorno alla normalità serviranno 48 ore

L’ufficio tecnico comunale ha comunicato la conclusione dei lavori sull’impianto idrico C3, con la sostituzione di una valvola ritenuta responsabile delle criticità registrate nelle ultime ore. Un intervento atteso, ma che non porterà effetti immediati.

Per il ritorno alla normalità, infatti, sarà necessario attendere: le vasche di accumulo, nel frattempo svuotate, dovranno nuovamente riempirsi. I tempi stimati per il ripristino completo del servizio sono compresi tra le 24 e le 48 ore.

Resta quindi ancora complessa la situazione a Marano, dove da ieri numerosi cittadini segnalano mancanza d’acqua o pressione quasi inesistente, soprattutto nelle zone collinari come San Marco e le traverse di via del Mare.

Alla base del disservizio, una “strozzatura” lungo la condotta che, pur in presenza di acqua a monte, ha impedito il regolare afflusso verso valle, causando una distribuzione disomogenea sul territorio.

Sul caso si è subito attivata la macchina comunale, con manutentori e tecnici impegnati nelle verifiche e negli interventi lungo la rete. Tuttavia, non si placa la protesta dei residenti, che parlano di un problema ormai cronico: ogni anno, con l’arrivo della stagione più calda, si ripresentano gravi carenze idriche.

Il Comune, da tempo, ha avviato interventi per il potenziamento degli impianti, ma i disagi continuano a ripetersi. Ora l’attenzione è tutta rivolta alle prossime ore, nella speranza che il sistema torni progressivamente a regime e che l’acqua arrivi di nuovo in tutte le case.