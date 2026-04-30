TRUMP: L’ITALIA NON CI HA AIUTATO, VALUTIAMO RIDUZIONE TRUPPE”

A poche settimane da quando il presidente Trump ha dichiarato lo Stretto di Hormuz «completamente aperto e pronto per gli affari», salvo poi assistere al blocco del traffico navale, l’amministrazione sta ora chiedendo ad altri Paesi di aderire a una nuova coalizione internazionale che consentirebbe alle navi di navigare nello stretto. Lo scrive il Wall Street Journal. L’iniziativa, denominata ‘Maritime Freedom Construct’, è stata illustrata in un cablogramma interno del Dipartimento di Stato inviato martedì alle ambasciate statunitensi, in cui si esortavano i diplomatici americani a fare pressione sui governi stranieri affinché aderissero.