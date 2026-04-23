Usa nel panico, dopo il Fentanyl arriva il Kratom: può lasciare gravi effetti permanenti

La sua assunzione è esplosa, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Addiction, con una crescita esponenziale fino a 65 volte in poco più di un decennio nei casi arrivati all’attenzione dei centri antiveleni statunitensi. Un incremento che viene considerato a ragione “vertiginoso”, sia nelle segnalazioni di esposizione al Kratom che nel numero di consumatori con gravi conseguenze mediche. Nello specifico, lo studio ha rilevato che i casi di esposizione alla droga, segnalati ai centri antiveleni americani sono aumentati, da 19 nel 2010 a 1.242 nel 2023 (+6.500%) e i casi con esiti medici gravi – ovvero degli eventi che comportano effetti potenzialmente letali, disabilità significativa o decesso – sono saliti da zero nel 2010 fino a 158 casi nel 2023. Nel 2012 è è stato segnalato un esito grave per la prima volta.