” Al Vomero, quartiere collinare partenopeo dove, anche a ragione dell’orografia che caratterizza la città di Napoli, esistono numerosi antichi percorsi con la presenza di scale, a partire da quelle che collegano la parte bassa con la collina, come le scale delle rampe del Petraio o della salita della Pedamentina o della calata San Francesco, per citarne alcune, mentre altre servono solo come collegamenti all’interno dello stesso quartiere, come le scale in via Luca Giordano, in via Cimarosa o in via Scarlatti, si registrano sempre più numerose segnalazioni sullo stato d’incuria nel quale vengono lasciati i suddetti percorsi, a ragione della mancanza di un’idonea quanto costante manutenzione “. A intervenire sul problema, molto avvertito dai residenti, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
Vomero, scale di via Scarlatti: degrado e abbandono. Un pessimo biglietto da visita anche per i turisti
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