GIUGLIANO, AUTISMO: INCLUSIONE E DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE AL CENTRO DELL’IMPEGNO ISTITUZIONALE

In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, giovedì 2 aprile si terrà l’iniziativa “Sorrisi Blu”, promossa dall’Associazione Idee e Concretezza in collaborazione con la Cooperativa Sociale Amalia Fusco, con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Giugliano in Campania.

L’evento rappresenta un importante momento di sensibilizzazione sui temi dei diritti, del benessere e della piena partecipazione delle persone nello spettro autistico, confermando l’impegno delle istituzioni e del territorio nella promozione di una società sempre più inclusiva.

Un ringraziamento speciale alla Dott.ssa Lena Fusco per la collaborazione e il costante impegno nel sociale, al Presidente dell’Associazione Idee e Concretezza, Salvatore Mautone, da sempre attento ai temi dell’inclusione e della solidarietà, e alla Vicepresidente Mayla Capobianco per il contributo concreto alla realizzazione dell’iniziativa.

Grazie anche allo staff della Pizzeria Il Ritrovo e al titolare Umberto Mauriello per l’ospitalità e la sensibilità dimostrata verso iniziative dedicate all’inclusione sociale.

Un sentito ringraziamento all’animazione Casper Animation, nell’ambito del progetto “I Supereroi in Corsia – ATS”, per il supporto dedicato ai più piccoli e per il prezioso contributo all’accoglienza dei partecipanti.

Via Marchesella 94 – Giugliano in Campania (NA)

Dalle ore 18:00 alle ore 21:00

L’evento è riservato esclusivamente a persone nello spettro autistico, con l’obiettivo di offrire un ambiente protetto, accogliente e inclusivo, capace di favorire socializzazione e condivisione di esperienze positive.

Il programma prevede:

pizza margherita

patatine

bibite

attività di animazione dedicate

Prevista inoltre la partecipazione di ospiti e mascotte, tra cui RaNaples e l’orso gigante Misha, simbolo di una collaborazione concreta tra istituzioni, realtà sociali e comunità locale.

Promuovere consapevolezza significa riconoscere il diritto di ogni persona a partecipare pienamente alla vita della comunità, valorizzando le differenze come risorsa e rafforzando una cultura fondata su rispetto, dignità e pari opportunità.

“Sorrisi Blu” rappresenta un passo concreto verso una società sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.

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