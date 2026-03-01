Sanremo 2026, Sal Da Vinci in conferenza stampa: “È la vittoria di chi viene dal basso, come me”

Condividi

“La dedico a Napoli”. A vincere il Festival di Sanremo 2026 è Sal Da Vinci. Sul podio Sayf e Ditonellapiaga, poi Arisa e il duo Fedez-Masini. Premio della critica a Fulminacci. Il riconoscimento “Lucio Dalla” a Serena Brancale. La serata finale dell’ultimo Sanremo di Carlo Conti, quella del passaggio di consegne a Stefano De Martino per il prossimo anno, è stata vista in media su Rai1, in termini di total audience, da 11 milioni 22mila telespettatori pari al 68.8% di share, ovvero due milioni in meno dell’edizione 2025 e tre meno dell’ultimo della gestione di Amadeus.

Sal Da Vinci: “Grazie a mia moglie sono sopravvissuto nella tana dei lupi. Il primo bacio nel 1984”

“Paola è stata ed è una compagna di vita importante per me. Grazie a lei sono riuscito a sopravvivere nella tana dei lupi, mi ha sempre sostenuto e incoraggiato. È una donna e una mamma fantastica”. Lo dice il vincitore della 76esima edizione del festival di Sanremo Sal Da Vinci parlando della moglie Paola, a cui è dedicato il brano con cui ha vinto, Per sempre sì. “Ci conosciamo dall’84, il primo bacio è stato a Posillipo e siamo arrivati sino a qui – aggiunge il cantante napoletano – Non ci siamo parlati tanto, ma ci siamo guardati, e questa la cosa più bella. Ormai ci conosciamo così tanto che siamo in simbiosi”.













