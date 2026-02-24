Marano. Due uomini incappucciati ripresi dalle telecamere incendiano l’ex Giudice di Pace

Condividi

Visite: 104

12 Visite

Due uomini incappucciati, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, hanno rotto una finestra e lanciato all’interno liquido infiammabile, probabilmente benzina, appiccando il fuoco a una stanza dell’ex ufficio del Giudice di Pace a Marano. Alcuni faldoni – non molti – sono andati distrutti. Indagini in corso.

L’immobile era già stato sequestrato mesi fa dalla Procura di Napoli Nord e successivamente soppresso dal Ministero della Giustizia. Nonostante la chiusura, all’interno erano ancora custoditi numerosi fascicoli non trasferiti negli uffici di Aversa.

La struttura, in parte comunale e in parte privata, era stata dichiarata inagibile per gravi carenze nei requisiti di sicurezza. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale. Gli investigatori stanno analizzando le immagini per risalire ai responsabili e verificare se il rogo sia stato mirato alla documentazione ancora presente nei locali.













Commenti