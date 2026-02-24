Incendio doloso nella notte a Marano: in fiamme l’ufficio del Giudice di Pace sequestrato

Condividi

Grave episodio nella notte a Marano, dove ignoti hanno appiccato un incendio all’ex ufficio del Giudice di Pace, struttura già sotto sequestro da mesi su disposizione della Procura di Napoli Nord e poi soppressa con decreto ministeriale.

Secondo una prima ricostruzione, chi è entrato avrebbe rotto un vetro per introdursi nei locali e poi dato fuoco a una stanza, forse andando a colpo sicuro. All’interno dell’edificio si trovavano ancora numerosi faldoni e fascicoli, molti dei quali non erano stati ancora trasferiti presso gli uffici di Aversa.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Municipale per domare le fiamme, mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini. L’incendio ha interessato una parte dell’immobile, che risulta in parte di proprietà comunale e in parte privata.

La struttura era stata chiusa nei mesi scorsi per gravi carenze nei requisiti di sicurezza. Nonostante il sequestro, però, una consistente quantità di documentazione sarebbe rimasta all’interno dell’edificio.

Da anni si rincorrevano voci, sospetti e segnalazioni su presunte anomalie legate alla gestione dell’ufficio: sprechi, fondi pubblici spesi senza risultati, irregolarità contrattuali con i privati e ritardi nel trasferimento degli atti. Un quadro che aveva sollevato più di un interrogativo nella comunità locale.

Ora l’episodio dell’incendio aggiunge un ulteriore elemento di inquietudine. Se si trattasse di un’azione mirata, il rogo potrebbe aver avuto l’obiettivo di colpire proprio quei documenti rimasti nei locali sequestrati.

Le indagini sono in corso per accertare la natura dolosa dell’incendio e individuare i responsabili. Resta forte l’interrogativo su eventuali responsabilità nei ritardi del trasloco dei fascicoli e sulla gestione complessiva della vicenda.













