YLENIA UCCISA DAL FRATELLO. LUI DAL CARCERE: NON MI FACEVA DORMIRE, NON VOLEVO UCCIDERLA

Ha confessato l’omicidio della sorella Giuseppe Musella, il 28enne che avrebbe stroncato la vita della giovane Ylenia, 22 anni, uccisa pare al culmine di una lite familiare nel pomeriggio di ieri presso un’abitazione del rione Conocal a Ponticelli (Napoli).

Ylenia uccisa dal fratello a Ponticelli, lui: “Volevo dormire”

“Non volevo ucciderla. Stavamo litigando perché non mi faceva dormire” – avrebbe detto Giuseppe, come reso noto da Il Corriere del Mezzogiorno, ritenendosi colpevole della morte della 22enne, trasportata già in fin di vita presso l’ospedale Villa Betania dove, poco dopo, è deceduta.













