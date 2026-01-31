Città Metropolitana, anche Castello di Cisterna ha il suo istituto superiore

Condividi

“Uno spazio per il futuro, una nuova sede, un nuovo inizio, un luogo pensato per imparare, incontrarsi, crescere”: è questo lo slogan scelto dagli studenti per celebrare l’inaugurazione del primo istituto scolastico superiore realizzato dalla Città Metropolitana di Napoli nel comune di Castello di Cisterna.

Si terrà oggi, sabato 31 gennaio, infatti, alle ore 9, la cerimonia del taglio del nastro della nuova sede succursale del Liceo “Matilde Serao” di Pomigliano d’Arco edificata dall’Ente metropolitano recuperando il Plesso Rodari di via Manzoni, per l’appunto, a Castello di Cisterna.

Interverranno la Consigliera delegata alla scuola della Città Metropolitana, Ilaria Abagnale, il Consigliere metropolitano Domenico Esposito Alaia, il Sindaco Aniello Rega, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, Salvatore Manna, la dirigente scolastica dell’Istituto, Luisa Patrizia Milo, docenti e genitori.

Gli ospiti istituzionali saranno accolti dalle studentesse e dagli studenti del Liceo, che terranno anche delle visite guidate e presentazioni dell’offerta formativa nell’ambito dell’Open day che seguirà la cerimonia di inaugurazione, per una scuola che si apre alla città.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro realizzato, che fa parte di una grandissima azione di riqualificazione dei plessi scolastici che stiamo mettendo in campo, con il Sindaco Gaetano Manfredi, in questi anni”, ha affermato la Consigliera Abagnale.

“Finalmente – ha sottolineato il Consigliere Alaia, che siede anche nell’Assise comunale – Castello di Cisterna ha la sua scuola superiore, un risultato importantissimo che premia anni di lavoro, di impegno serrato sul territorio, contro le tante difficoltà che abbiamo dovuto superare per raggiungere questo straordinario obiettivo: costruire un presidio di cultura e di legalità per l’intera popolazione”.













