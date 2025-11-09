Posillipo, buona la prima in Europa: Paok superato 15-12

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 11
23 Visite

Inizia con una vittoria il girone di qualificazione del Posillipo in Conference Cup. La squadra di Pino Porzio ha superato il Paok Salonicco 15-12 nella prima giornata del raggruppamento in corso ad Utrecht in Olanda, nel match che ha segnato il ritorno in Europa della compagine rossoverde.

La Ranieri Impiantistica ha condotto l’incontro fin dalle prime battute, chiudendo il primo quarto sul 5-3, per poi mantenere il vantaggio nel secondo parziale chiuso sull’ 8-6.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore