Tremano anche i Campi flegrei: nella notte scossa 3.1

I Campi Flegrei tornano a tremare dalle ore 00,51 di questa notte è in corso, infatti, uno sciame sismico. Il sisma più forte di magnitudo 3.1 proprio alle ore 00,51 con epicentro nella zona dei Pisciarelli ad una profondità di 2.4 chilometri.
Il sisma è stato seguito da ben altre 7 scosse localizzate dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano di cui la seconda più forte di magnitudo 1.9 e successivamente una di magnitudo 1.7.