Festival di Sanremo 2026, Nicola Savino condurrà il Dopofestival

Carlo Conti ha finalmente sciolto uno dei dubbi più chiacchierati in vista del prossimo Festival di Sanremo: sarà Nicola Savino a condurre il Dopofestival. L’annuncio è arrivato dal palco del Festival dello Spettacolo, al Superstudio Più di Milano, dove Conti ha confermato il ritorno del tradizionale appuntamento notturno post-kermesse. “Il Dopofestival lo farà Nicola Savino”, ha dichiarato il direttore artistico, aggiungendo che il conduttore sarà anche al timone di quattro puntate speciali di “Tale e Quale Show” in onda a gennaio.













