Morto in ospedale il bambino di 10 anni caduto dal balcone

È morto all’ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo il bambino di dieci anni caduto venerdì pomeriggio dal balcone della sua casa, al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. Le circostanze dell’incidente non sono ancora del tutto chiare. Il piccolo era stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza al nosocomio, dove è stato ricoverato in gravi condizioni.
La dinamica dell’accaduto fa pensare a un incidente. Il bambino, che soffriva di una forma complessa di disturbo dello spettro autistico, sarebbe sfuggito al controllo della madre. La polizia indaga sul caso.
Il bambino, figlio unico, era arrivato in ospedale in condizioni disperate. I medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma il piccolo non ce l’ha fatta.