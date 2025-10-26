Morto in ospedale il bambino di 10 anni caduto dal balcone

È morto all’ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo il bambino di dieci anni caduto venerdì pomeriggio dal balcone della sua casa, al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. Le circostanze dell’incidente non sono ancora del tutto chiare. Il piccolo era stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza al nosocomio, dove è stato ricoverato in gravi condizioni.