Salis salva per un voto e una scheda rotta. L’ira di Salvini, la replica di Tajani

“Le calunnie non le accettiamo, gli insulti non li accettiamo. Non c’è nessuno che tradisce, nessuno che fa giochi strani”. Lo ha detto il vice-premier Antonio Tajani, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di commentare Matteo Salvini che parlando dell’ok all’immunità per Ilaria Salis ha polemizzato con ‘qualcuno che si dice di centrodestra’ e che “nel voto segreto ha votato per salvare la signora Salis”. Ha ribattuto Tajani: “Noi siamo sempre stati leali, coerenti. Abbiamo detto qual era la linea del voto, poi a scrutinio segreto ci sono 700 e più parlamentari che votano…”.

