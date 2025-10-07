STRASBURGO, ILARIA SALIS SALVA PER UN VOTO: CONFERMATA L’IMMUNITA’

Condividi

La plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l’immunità a favore dell’eurodeputata Avs, Ilaria Salis, con un solo voto di scarto. La revoica era stata richiesta dall’Ungheria. Appena saputo l’esito, i colleghi del gruppo parlamentare di Salis hanno festeggiato con lei tra baci, abbracci e anche un mazzo di fiori.

I partiti contrari alla revoca (Renew Europe, Socialisti e democratici, Verdi e The Left) dispongono di 310 eurodeputati, meno della maggioranza fissata a 361. Ma astensioni, assenze o voti contrari tra le fila dei gruppi di centrodestra, soprattutto all’interno del Ppe e dell’Ecr, hanno probabilmente spostare l’ago della bilancia.













