TRECASE, MORTO OPERAIO COLPITO DA UNA TRAVE CADUTA DA UN PRIMO PIANO DURANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

I carabinieri intervengono a via Capitano REA 186. Poco prima un 61enne carpentiere che era impegnato in lavori edili per la ristrutturazione esterna di una villetta sarebbe stato colpito alla testa da una trave in muratura precipitata, per cause in corso di accertamento, dal primo piano dell’immobile. L’uomo, Francesco De Simone, è deceduto sul colpo e sono in corso accertamenti dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata.

La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia.

Indagini in corso per ricostruire l’intera vicenda. Il cantiere pare non fosse autorizzato.













