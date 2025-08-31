Calvizzano: “La pizzeria di zio Rosario e quel che ha rappresentato per me”

Condividi

Fin da quando ero bambino, la pizzeria di mio zio Rosario ha rappresentato per me un luogo di crescita e di vita. Non era soltanto il posto dove si faceva una delle pizze più buone di Calvizzano, ma un vero punto di riferimento per tante famiglie, compresa la mia.

Per me, Rosario non è stato solo lo zio: è stato il mio padrino, una guida, un esempio di dedizione e di passione. Ho trascorso gli anni della mia infanzia accanto a lui, respirando il profumo del forno e imparando cosa significhi sacrificio, amore per il lavoro e rispetto per la comunità.

Oggi, con la chiusura della sua storica attività, voglio esprimere pubblicamente la mia gratitudine e il mio orgoglio. Mio zio ha lasciato un segno indelebile nella città di Calvizzano e di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Grazie, zio Rosario, per avermi insegnato che dietro ogni pizza c’è non solo un impasto, ma un cuore che batte forte per gli altri. La tua eredità rimarrà viva in me e in tutta Calvizzano.













