Bambino di 6 anni esce di casa da solo, prende l’autobus per Milano e viene investito: ritrovato in ospedale

Condividi

Visite: 25

24 Visite

Ha percorso circa 20 chilometri, tra autobus, treno e spostamenti a piedi, prima di essere ritrovato in un letto dell’ospedale di Desio. A soli 6 anni, un bambino è uscito da solo scomparendo nel nulla per diverse ore.

Prima in autobus da casa sua, a Novate Milanese (Milano), fino a via Ettore Cicotti a Milano e da lì, non è chiaro come, probabilmente in treno, fino a corso Roma a Cesano Maderno (Monza Brianza), dove ha subito un incidente.

Il bambino scomparso venerdì mattina

La storia del piccolo, un giovanissimo peruviano arrivato in Italia da pochi mesi, la raccontano i carabinieri del Comando provinciale di Milano, che venerdì mattina hanno coordinato le ricerche del minorenne scomparso, sembra uscito di casa mentre era rimasto da solo per pochi minuti.

Fin dall’inizio, attorno alle 11, i militari della stazione di Novate sono riusciti a ricostruire che il bambino era salito sul bus Atm della linea 89. Un viaggio che lo aveva portato da casa fino al capolinea in via Ciccotti, quartiere Comasina, dove il bimbo era sceso.

L’incidente: bimbo travolto da un’auto a Cesano

Da lì, le traccie dal bambino si perdevano. Nel frattempo, i carabinieri hanno proseguito le ricerche allertando elicottero e unità cinofile molecolari, ma senza successo. Fino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti