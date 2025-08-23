ASSUNTA STRANGOLATA DALL’EX COMPAGNO. L’UOMO E’ IN FUGA. LA VITTIMA AVEVA TRE FIGLI DA UNA PRECEDENTE RELAZIONE

Visite: 592

L’ha strangolata durante una lite. Poi è fuggito, facendo perdere le tracce. Il femminicidio questa mattina in località Votraci a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. A perdere la vita una donna di 47 anni, Assunta “Tina” Sgarbini , che sarebbe stata uccisa dall’ex compagno – di 36 anni – al culmine dell’ennesima discussione tra i due. Causata dalla continua richiesta dell’uomo di ricucire il rapporto tra i due per una relazione interrotta da poco tempo.

Il corpo senza vita della 47enne è stato ritrovato nella sua abitazione. I carabinieri sono sulle tracce dell’ex compagno mentre la Procura di Salerno sta coordinando le indagini. Si sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio. Le ricerche dell’uomo – che ha anche lasciato una lettera alla madre prima di fuggire, nella quale chiede scusa per quanto fatto – sono allargate a tutta la provincia. Mentre tutta l’area dove è stato commesso l’omicidio, in via monsignor Franchini, è stata transennata per ore.