Marano. Furto nella notte alla Farmacia Morrica: rubata la cassa automatica e farmaci. Le indagini

Colpo nella notte alla Farmacia Morrica: ignoti si sono introdotti nei locali dopo aver danneggiato la serranda e hanno asportato la cassa automatica contenente una somma di denaro ancora da quantificare. I malviventi hanno inoltre sottratto vari prodotti farmaceutici. L’attività è assicurata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marano, che hanno avviato le indagini. I fatti si sono verificati nelle prime ore di oggi, prima delle 5 del mattino.













