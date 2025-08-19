Martusciello e la sfida mancata: “Proposi Elisabetta Garzo”, ex presidente del tribunale di Napoli

Condividi

Visite: 77

37 Visite

«In Campania — ha dichiarato — esiste un problema serio nella valorizzazione delle donne nelle istituzioni. Far finta di niente non serve. Quando proposi una candidatura femminile alla presidenza della Regione, mi guardarono come si guarda un pazzo. Una donna? E dove troverebbe il tempo?», ha raccontato, denunciando il pregiudizio ancora diffuso nei confronti delle figure femminili in ruoli apicali.

La donna alla quale Martusciello avrebbe pensato per la guida della Regione, secondo indiscrezioni, è Elisabetta Garzo, ex presidente del Tribunale di Napoli, da poco in pensione. Una figura autorevole che, tuttavia, avrebbe declinato l’invito.

Il coordinatore azzurro ha poi fatto riferimento anche a un altro caso emblematico: quello del sindaco di Avellino, Laura Nargi, recentemente sfiduciata dal consiglio comunale. «Se al posto della Nargi ci fosse stato un uomo, con ogni probabilità sarebbe ancora lì», ha affermato, sottolineando quella che definisce una disparità di trattamento evidente.

«Il nome che avevo immaginato per la presidenza della Regione — ha concluso — avrebbe rappresentato una svolta storica, rompendo finalmente il tetto di cristallo. Una donna di altissimo profilo, che per storia personale e capacità professionali sarebbe stata un presidente straordinario della Campania».













Commenti