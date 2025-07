Incidente in Spagna, morto 31enne chef di Orta di Atella

La città di Orta di Atella è sconvolta dalla morte di Gaetano Di Donato, 31enne del posto morto lo scorso 17 luglio in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto in Spagna, a Madrid.

Gaetano ha lasciato la provincia di Caserta con la speranza di avere successo nel mondo della ristorazione. Il 31enne, che lavorava come chef, è stato travolto da un’auto mentre si trovava in sella alla sua moto, probabilmente per recarsi al lavoro.

I genitori e i familiari più stretti, appena saputa la notizia, sono volati in Spagna. Questo il ricordo di un suo amico d’infanzia: «Gaetano era una persona speciale. Sempre volenteroso, con uno sguardo pieno di dignità. Aveva ancora tanto da costruire. Sapere che non lo rivedrò più mi spezza il cuore».

