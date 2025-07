Trump: “Armi subito all’Ucraina e 50 giorni per la pace, poi dazi durissimi alla Russia”

Condividi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un ultimatum alla Russia: “Se entro 50 giorni non ci sarà un accordo per fermare la guerra in Ucraina, imporremo dazi molto severi a Mosca”. La minaccia, rivolta direttamente a Vladimir Putin durante una conferenza stampa alla Casa Bianca insieme al segretario generale della NATO Mark Rutte, prevede anche sanzioni secondarie contro i Paesi che continuano a commerciare con la Russia.

Un funzionario della Casa Bianca, citato da Reuters, ha precisato che Trump si riferiva ai dazi al 100% sulle esportazioni russe e alle sanzioni secondarie, misure che potrebbero colpire duramente le economie dei Paesi terzi che acquistano da Mosca, come Cina e India, considerate finora cruciali per sostenere l’economia russa.

Nonostante le dichiarazioni secondo cui “questa non è la mia guerra”, Trump ha annunciato l’invio immediato di armi a Kiev, incluso il sistema missilistico Patriot e relative batterie, con consegne previste “entro pochi giorni”. Secondo quanto affermato, saranno i Paesi NATO europei a coprire i costi delle forniture. “Produciamo armi di alta qualità e le invieremo, ma è totalmente logico che siano gli europei a pagarle”, ha dichiarato Trump. A fargli eco, Mark Rutte ha confermato che diversi Paesi – tra cui Germania, Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi e Canada – si stanno già mobilitando.

Durante l’incontro, Trump ha espresso frustrazione nei confronti di Putin: “Parlo spesso con lui, ma ogni volta dopo le nostre telefonate partono missili su Kiev o su un’altra città. A un certo punto, ti rendi conto che i discorsi non servono a niente”.

Rutte ha commentato positivamente la linea dura americana, affermando che “se fossi Putin, comincerei a riconsiderare i negoziati” e sottolineando l’impegno dell’Europa a sostenere Kiev anche nella ricostruzione post-bellica.

In attesa dei prossimi sviluppi, Trump fissa la scadenza: 50 giorni per raggiungere la pace, altrimenti scatteranno misure commerciali senza precedenti.













