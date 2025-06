Maturità 2025, iniziata la prima prova. Tra le tracce Paolo Borsellino

Smartphone e smartwatch vietati. Da settembre sarà così anche a lezione

Fuori dall’aula della maturità restano oggi smartphone e smartwatch, pc e tablet. Per i primi, e cioè i telefonini, sarà così dal prossimo anno scolastico non solo durante l’esame di Stato ma ogni giorno per tutto l’orario scolastico. Lo prevede una nuova circolare di Valditara, le scuole dovranno attrezzarsi per il “sequestro” e per far rispettare il divieto, prevedendo anche sanzioni.