Evento dell’associazione dei dirigenti pubblici delle politiche sociali martedì 17 giugno a Frattamaggiore con l’assessore Fortini

Prosegue sui diversi territori della regione Campania l’attività di ascolto e di confronto promossa dall’associazione dei dirigenti pubblici delle politiche sociali, Adips Campania. Martedì 17 giugno alle 15, presso il centro polifunzionale del comune di Frattamaggiore, sul territorio dell’azienda speciale consortile N17 si confronteranno sui temi del welfare locale i coordinatori degli Ambiti dell’Area Nord di Napoli.

Discuteranno dello sviluppo delle politiche sociali sul territorio Michele Maria Ippolito dell’Ambito territoriale N 14 di Giugliano in Campania, Claudio Taraschi dell’Azienda speciale consortile N16 di Melito di Napoli, Antonio Chianese dell’Ambito sociale N18 di Casoria, Umberto Setola dell’Ambito sociale N19 di Afragola, Rocco Fatibene per gli Ambiti sociali N21 di Casalnuovo e N 22 di Somma Vesuviana, Sara D’Angelo dell’Ambito sociale N25 di Pomigliano d’Arco.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Frattamaggiore Marco Antonio Del Prete e del presidente del CdA dell’Azienda consortile N17 Antimo Di Domenico, i lavori saranno introdotti dal vicepresidente di Adips Campania Nicola Anaclerio e coordinati da Rodolfo De Rosa. Le conclusioni saranno affidate al presidente di Adips Campania, Carmine De Blasio e dall’assessora regionale alle politiche sociali, Lucia Fortini.

“L’incontro con i territori, con i responsabili della gestione degli Ambiti Territoriali – dichiara il presidente di Adips Campania Carmine De Blasio – rientra tra le priorità dell’impegno della nostra Associazione. – Per troppo tempo i colleghi dirigenti e coordinatori degli Ambiti territoriali si sono trovati soli a far fronte alle criticità di un sistema da anni in affanno. Oggi che le condizioni stanno cambiando e le responsabilità aumentano avvertiamo fondamentale il bisogno di costruire relazioni e confronto tra esperienze differenti che tuttavia trovano nella costruzione di un sistema serio ed efficace di welfare locale l’obiettivo comune.”













