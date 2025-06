Procuratore Reggio Calabria, Commissione indica Borrelli

La nomina di Borrelli dovrà essere formalizzata adesso dal Plenum dell’organo di autogoverno dei magistrati.

Borrelli, 65 anni, ha iniziato la sua carriera in magistratura come sostituto procuratore della Repubblica a Napoli, la sua città natale, dove negli anni Novanta ha condotto importanti inchieste contro la camorra.

Per Borrelli, peraltro, si tratta di un ritorno in Calabria.