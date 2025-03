Condividi

Buongiorno, chiedo il vostro aiuto per ritrovare mio suocero Mario Granata.

È affetto da Alzheimer, è possibile che sia in uno stato confusionale e non riesca più a ritornare a casa. Si è allontanato stamattina 09/03 alle 10 circa da via Gaetano Donizetti Qualiano. Se lo vedete vi prego di trattenerlo e di avvisarci ai seguenti numeri

373 7623686 Agostino Granata

377 4885705 Roberto Granata













