Scuola, Nappi (Lega): grazie a ministro Valditara per il rapido intervento su caso bimbo autistico di Marano

“Ringraziamo il ministro Giuseppe Valditara per la massima attenzione e il rapido intervento adottato per fare piena luce e trovare una soluzione al caso del bimbo autistico che frequenta una scuola di Marano, la cui madre aveva denunciato che il figlio ha sinora avuto accesso ad appena 9 ore di lezione a settimana perché ritenuto ‘ingestibile’. Un segnale concreto di grande sensibilità dal più alto livello istituzionale che ci consente di ricordare come l’integrazione e l’inclusione sono doveri che ciascuno di noi deve concretamente praticare, ancora di più nella scuola, il primo e più importante luogo nel quale si costruisce, anche con l’esempio, un’autentica cultura dell’accoglienza. Di questi valori la Lega ha fatto una battaglia anche di civiltà e di autentica democrazia e rispetto. Su questa e su eventuali altre vicende terremo sempre accesi i riflettori”. Così in una nota Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













