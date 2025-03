Papa Francesco, “cruciali le prossime 24/48 ore”

Condividi

Dopo l’ottimismo di ieri sulla salute di Papa Francesco, il suo quadro clinico peggiora e le prossime 24-48 ore saranno cruciali per valutare il grado di criticità della situazione. Il bollettino medico diramato dal Vaticano riferisce che nel primo pomeriggio, verso le 14, il Pontefice ha “presentato una crisi isolata di broncospasmo che ha, tuttavia, determinato un episodio di vomito con inalazione e repentino peggioramento del quadro respiratorio”.

“Prontamente broncoaspirato”, è stata iniziata “la ventilazione meccanica non invasiva, con una buona risposta sugli scambi gassosi”. Il Papa, si legge ancora, “è sempre rimasto vigile e orientato, collaborando alle manovre terapeutiche”. Il broncospasmo è una restrizione improvvisa dei bronchi, e si deduce che la pericolosità è dovuta all’episodio del vomito. La crisi da broncospasmo è stata risolta ma ovviamente le prossime 24-48 ore saranno decisive per i medici per capire gli effetti, verificare cosa sia rimasto dell’inalazione del vomito.













