Giugliano, incendio in casa: morta 64enne

Condividi

150 Visite

Una donna di 64 anni è morta nel pomeriggio di ieri a causa del rogo che è divampato all’interno di un appartamento in via Starza, al rione de Gasperi di Giugliano in Campania. La donna è stata avvolta dalle fiamme.

I vicini, quando hanno visto il fumo uscire dall’appartamento al piano rialzato, hanno provato a prestare soccorso alla donna, che aveva difficoltà motorie, ma non c’è stato nulla fare. In casa c’era anche la sorella, che sarebbe rimasta leggermente intossicata. Commozione per la morte della donna, che viveva da sempre in quell’abitazione, appartenente ad una famiglia benvoluta da tutti.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato per accertare le cause del rogo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews