Arzano Celebra la Terza Edizione della Sfilata di Carnevale “Ti conosco mascherina?” con l’ausilio della Polizia Locale, Croce Rossa e forze dell’Ordine

Arzano Celebra la Terza Edizione della Sfilata di Carnevale “Ti conosco mascherina?”

Arzano – Con una straordinaria partecipazione, la terza edizione della sfilata di Carnevale “Ti conosco mascherina?” ha portato gioia e colori per le strade di Arzano. Centinaia di studenti delle scuole locali hanno animato la città, partendo dalla villa comunale in via Napoli. L’evento ha visto la partecipazione di circa 5000 persone.

L’organizzazione è stata impeccabile grazie alla collaborazione della Polizia Locale, della Polizia di Stato, della Croce Rossa Italiana (comitato Napoli Nord) e dei volontari della protezione civile di Arzano. Tutti hanno contribuito a garantire la sicurezza e il buon svolgimento della sfilata.

Durante l’evento, i volontari della Croce Rossa Italiana hanno prestato assistenza in alcuni casi di malori, dimostrando la loro fondamentale importanza in manifestazioni di grande affluenza. La sfilata di Carnevale è stata un grande successo, confermandosi come un appuntamento atteso e amato dagli abitanti di Arzano. Ha regalato un pomeriggio di festa, colori e allegria sia per i più piccoli che per gli adulti.

La manifestazione è andata oltre la semplice celebrazione, diventando un momento di unione e condivisione per tutta la comunità.













