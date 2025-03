SATIRA MARANO, L’ULTIMA CENA. CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE MANGIANO E BEVONO PER ESORCIZZARE L’IMMINENTE SCIOGLIMENTO PER MAFIA

Condividi

I consiglieri di maggioranza e opposizione, almeno una parte, si riuniscono in una pizzeria locale, tutti abbracciati, sorridenti e spensierati, per dimenticare, forse, l’imminente mazzata che si sta per abbattere sull’Ente. Ovvero lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche. È una semplice cena? Si, forse, no, è anche il segnale plastico ed evidente che a Marano maggioranza e opposizione vanno spessissimo a braccetto, eccezion fatta per Izzo e Savanelli, e che di azioni di contrasto all’attuale giunta – significativo il caso dei rifiuti in strada e del mancato sanzionamento della ditta che gestisce la raccolta – se ne è visto pochissimo. Con buona pace, naturalmente, di qualche uomo mediatico di sistema, notoriamente menestrello locale, che fa le pulci solo ai suoi avversari, invoca profeti e maghetti vari per preannunciare il futuro politico delle realtà su cui ha interessi professionali fortissimi, ma tace, tace e tace sulle flanelle “mosce”, oramai parti integranti del potere e presente alle cene, pur guardandosi bene dal farsi immortalare. Da segnalare la presenza anche dell’addetto stampa “ufficioso” del Sindaco, sempre al fianco dei primi cittadini poi sciolti per infiltrazioni mafiose, è un noto portatore di sventure politiche.













