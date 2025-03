Arzano, Giunta Aruta e Associazione GAIA a confronto sul PUC  

Condividi

La Giunta del Comune di Arzano, guidata dalla Sindaca Cinzia Aruta, ha incontrato ieri pomeriggio, nella casa comunale, i rappresentanti dell’Associazione GAIA (Geometri Architetti Ingegneri Arzanesi) per illustrare le linee guida e gli obiettivi di sviluppo del Piano Urbanistico Comunale (PUC). L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per approfondire la visione strategica che orienta la pianificazione del territorio, con l’obiettivo di garantire uno sviluppo sostenibile, funzionale e inclusivo per la comunità arzanese. Grazie a un confronto franco, a tratti anche serrato, è emersa una forte convergenza sull’importanza di rendere il PUC uno strumento fondamentale per organizzare e rendere sostenibile il futuro sviluppo della città.

«La discussione è stata costruttiva e ha permesso di superare alcune difficoltà iniziali, accogliendo i preziosi contributi dei professionisti che hanno partecipato”, ha dichiarato la sindaca Aruta. «Abbiamo voluto trasmettere due concetti essenziali: il coraggio che ci ha guidato nella redazione di un piano con regole certe, che mancavano da quasi cinquant’anni, e la visione strategica che abbiamo per la crescita della città». L’incontro con l’associazione GAIA segna solo la prima tappa di un processo di socializzazione del PUC con la cittadinanza. «Questo è solo l’inizio di una serie di incontri già programmati, durante i quali presenteremo il PUC ai cittadini di Arzano, raccogliendo le osservazioni e le proposte della comunità».

Tutti gli assessori presenti hanno ribadito che il PUC non è solo un documento tecnico, ma un piano strategico che risponde alle sfide del territorio e rappresenta una visione per il futuro di Arzano. Pur evidenziando alcune criticità tecniche, i rappresentanti di GAIA hanno confermato la loro disponibilità a collaborare per tradurre le linee guida del piano in azioni concrete, contribuendo alla realizzazione di una città più ordinata e vivibile. Un ulteriore incontro tecnico è già previsto per la prossima settimana.

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) segna una vera e propria svolta per Arzano. Dopo quasi cinquant’anni di attesa e un piano di fabbricazione risalente al 1977, ormai obsoleto, il PUC rappresenta l’inizio di una nuova fase per il territorio, orientata alla crescita sostenibile e armonica.













