MARANO, LADRI SCATENATI: DUE CASSE AUTOMATICHE PORTATE VIA DEL CENTRO DIAGNOSTICO ROMEO

Condividi

1.735 Visite

Ancora un furto nel centro diagnostico Romeo di via Emilia, già finito un annetto fa nel mirino dei banditi. Da quanto si apprende, i ladri avrebbero divelto serrande esterne e portato via due casse automatiche. Sul posto i vigilantes privati e i carabinieri della locale compagnia. Non conosciamo l’entità dell’eventuale bottino. Un annetto e mezzo fa, i ladri – che ormai da un paio di anni stanno facendo il bello e il cattivo tempo sul territorio a nord di Napoli – riuscirono nel loro intento, con un bottino di circa 5-6mila euro. Seguiranno aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews