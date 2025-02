Castel Volturno ospita la seconda edizione di “Donne e Tartarughe”, organizzata dall’Associazione ELSA

215 Visite

Domenica 2 marzo ritorna in Campania la seconda edizione del workshop “Donne e Tartarughe”, un evento unico in Italia organizzato dall’Associazione ELSA, che riunisce ricercatrici e professioniste impegnate nella conservazione delle tartarughe marine.

L’incontro, che rappresenta un’occasione straordinaria per approfondire le ultime ricerche scientifiche e discutere le strategie più efficaci per la tutela della Caretta caretta, si terrà dalle ore 9 presso il Centro di Aggregazione in Via Nicolò Macchiavelli a Castel Volturno.

Un appuntamento nazionale per la tutela delle tartarughe marine simbolo dei nostri mari, purtroppo ancora a rischio estinzione, a cui prenderanno parte ricercatrici da anni impegnate sul tema della biodiversità. Le esperte riporteranno i dati scientifici raccolti in questi due anni e le azioni da mettere in campo per la tutela di questo meraviglioso animale e della biodiversità marina.

Durante il workshop saranno affrontati temi cruciali quali: il monitoraggio e la protezione dei nidi di tartaruga marina; la collaborazione tra enti di ricerca, associazioni locali e reti nazionali; l’educazione e la sensibilizzazione come strumenti di conservazione.

Interverranno: Monica Francesca Blasi, Ricercatrice e Fondatrice di Filicudi WildLifeConservation; Sandra Hochscheid, Ricercatrice Senior, Dipartimento Conservazione Animali Marini e Public Engagement, Stazione Zoologica Anton Dohrn (Napoli); Daniela Freggi, Biologa, Associazione Caretta Caretta, Lampedusa Turtle Rescue; Chiara Mancino, Ricercatrice presso l’Università La Sapienza di Roma e Referente Scientifico di Tartapedia; Luana Papetti, Direttore Scientifico del Centro di Primo Soccorso Tartarughe Marine Grosseto e Curatore del progetto “tartAmare”; Laura Pireddu, Responsabile del Centro Recupero Animali Marini del Parco Nazionale dell’Asinara e Presidente dell’Associazione CRAMA; Valeria Angelini, Biologa, Referente Settore Educazione e Scientifico di Fondazione Cetacea; Tania Il Grande, Vice Presidente Blue Conservancy e Responsabile Area Ricoveri del CRTM di Brancaleone; Simona Zirletta, Regione Lazio – Rete TartaLazio; Teresa Malito, Caretta Calabria Conservation; Daniela Guariglia, Circolo Legambiente Cilento Mediterraneo.

“Donne e Tartarughe” non è solo un workshop scientifico, ma un momento di confronto e di ispirazione, dove la ricerca si intreccia con l’impegno per la sostenibilità e l’uguaglianza di genere”, spiegano gli organizzatori.

L’evento è aperto a ricercatori, studenti, appassionati di conservazione ambientale e a chiunque voglia saperne di più sul mondo delle tartarughe marine e sull’impatto positivo che una rete di esperte può produrre, facendo la differenza.

La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso, è necessario pertanto registrarsi compilando il form al Link https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSd15IEuIiQTtD1f5TkZ7oBx I9kdRDtBzrZPG0gMj7RL7Ck_mg/ viewform?fbclid= IwY2xjawIkSvFleHRuA2FlbQIxMAAB HR-RH_ 8Jyw1LsoNUosBuXS03oTWYR5pCroFX RAZ-e1zwdbRblQJvi9molg_aem_- KjCjNbeumoAni4oneBI8g













