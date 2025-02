GIUGLIANO, I CONSIGLIERI MANDANO A CASA PIROZZI PER SALVARLO DALLA COMMISSIONE D’ACCESSO. IN 19 CHIUDONO LA TRISTE ESPERIENZA AMMINISTRATIVA, MA IL SINDACO CI RIPROVERA’ IN PRIMAVERA

913 Visite

Una decisione strategica per evitare nuovi guai, l’arrivo in primis di una commissione di accesso. L’era Pirozzi è terminata, ed era ora. Tante inchieste, troppi scandali, il sindaco ora si riproporrà in primavera, magari con meno “fraciti” a sostegno. Vedremo.

Dopo una notte insonne e tanti dubbi, i consiglieri a cui Pirozzi aveva rimesso la scelta di andare avanti o anticipare la fine del mandato, hanno protocollato la lettera di dimissioni. Una scelta sofferta, ma strategica. In questo modo, infatti, il comune di Giugliano avrà la possibilità di andare al voto la prossima primavera, tra maggio e giugno, cosa non capita dal suo omologo Morra, a Marano, che ha deciso invece di “sfidare” la Prefettura.













