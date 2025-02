Marano. Olocausto: alla Ranucci un ponte tra passato e presente con Foà, ultimo testimone della comunità ebraica

49 Visite

In un’epoca in cui il tempo sembra voler offuscare le tracce della storia, l’Istituto Amanzio Ranucci Alfieri ha ospitato un toccante convegno dedicato alla memoria delle vittime dell’Olocausto. L’evento, tenutosi presso il plesso Ranucci, ha rappresentato un momento di profonda riflessione e connessione tra il passato e il presente, evidenziando come la memoria storica sia un ponte essenziale per comprendere e affrontare le sfide contemporanee.

Il convegno ha visto la partecipazione straordinaria del signor Tullio Foà, ultimo testimone della comunità ebraica napoletana, la cui presenza ha dato voce a quella memoria vivente che rischia di svanire con il passare delle generazioni. La sua testimonianza, preziosa e commovente, ha permesso agli studenti di stabilire un contatto diretto con la storia, trasformando le pagine dei libri in un racconto vivo e personale.

Particolarmente significativa è stata la presentazione dei lavori realizzati dagli studenti dei diversi cicli scolastici, in un percorso di continuità verticale che ha dimostrato come la memoria dell’Olocausto possa essere elaborata e compresa a diversi livelli di profondità. Gli elaborati hanno tracciato un parallelo illuminante tra il passato e il presente, collegando la tragedia della Shoah alle guerre e ai conflitti ancora in corso nel mondo contemporaneo.

L’iniziativa ha evidenziato l’importanza di mantenere viva la memoria non solo come commemorazione del passato, ma come strumento di comprensione e prevenzione. Gli studenti hanno dimostrato una maturità sorprendente nell’analizzare le dinamiche che portano all’odio e all’intolleranza, riconoscendo i segnali di pericolo nelle situazioni attuali di conflitto.

Il convegno ha rappresentato un momento formativo di grande impatto, dove la testimonianza diretta si è intrecciata con il lavoro didattico, creando un ponte generazionale che permette alla memoria di rimanere viva e significativa. L’Istituto Amanzio Ranucci Alfieri conferma così il suo impegno nell’educare le nuove generazioni non solo alla conoscenza storica, ma alla comprensione profonda dei meccanismi che possono portare alla discriminazione e alla violenza.

La presenza del Signor Foà ha rappresentato un dono prezioso per la comunità scolastica, ricordandoci che la memoria dell’Olocausto non è solo un dovere storico, ma una responsabilità verso il futuro. Le sue parole rimarranno impresse nella mente e nel cuore di tutti i partecipanti, come monito e guida per le scelte future.

