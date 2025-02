Gronda Ovest, MaranoLab e Metropolitana del mare: “Se il progetto sarà modificato niente barricate”

271 Visite

L’associazione Maranolab, insieme al gruppo della Metropolitana del mare, ribadendo delusione e disappunto per la mancata realizzazione del progetto “Tram Veloce” che avrebbe totalmente risolto il gravoso problema del trasporto pubblico sull’asse Qualiano-Marano-Zona ospedaliera, non si opporranno alla “Gronda monorotaia” se il percorso verrà modificato così come da proposta avanzata dall’ing. Gianpaolo Cacciapuoti e pubblicato su un blog locale di realizzazione di un collegamento su ferro (Monorotaia) che colleghi stabilmente i comuni di Marano e Calvizzano con la nascitura stazione di Mugnano del progetto “Monorotaia Gronda ovest” appena presentato al MIT.

Facciamo appello alle istituzioni cittadine di maggioranza e di opposizione, alle associazioni del territorio, all’intera popolazione affinché unitamente sposino tale proposta e si attivino per il recepimento in tutti i livelli istituzionali.

Alessandro Pace presidente Maranolab

Dario Vallone gruppo Metropolitana del mare.

Il problema, cari MaranoLab e Metropolitana del mare, è che il progetto attuale, anche se modificato, non serve a nulla per Marano. Marano necessita di collegamento con Chiaiano, non altro, non certo con la stazione di Mugnano.

La Redazione













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews