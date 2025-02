Napoli, morto il cammello fuggito dal circo a Fuorigrotta

632 Visite

E’ morto il cammello protagonista della fuga dal circo Togni di stanza in viale Giochi del Mediterraneo a Napoli. L’animale, immortalato in diversi video postati sui social e diventati virali, dopo essere stato ricondotto a fatica nel recinto del circo è deceduto. La morte è stata comunicata al servizio veterinario competente che ha inviato i veterinari sul posto domenica mattina. Il titolare del circo ha dichiarato di averlo trovato morto sabato sera a distanza di 24 ore dalla fuga dal circo avvenuta per una apertura del recinto ad opera di sconosciuti da lui denunciata ai carabinieri. L’autopsia farà chiarezza sulle cause del decesso. Si trattava di un giovane incrocio di cammello nato nello scorso agosto, in cattività da una coppia in possesso del circo.













