Disagi infiniti per la chiusura di via Tirone. Izzo: “Cosa aspettiamo? L’assessore alla viabilità chieda aiuto agli altri comuni coinvolti”

Con la chiusura dal 13 gennaio u.s. di via Tirone per lavori di ampliamento della conduttura del gas, raggiungere Chiaiano da Marano è diventata impresa impossibile. Gravi disagi in questi giorni per lavoratori e studenti che la mattina devono raggiungere la metropolitana di Chiaiano per recarsi al lavoro e/ o per raggiungere le strutture scolastiche per studiare. I tempi di percorribilità del breve tratto viario si aggira dai tre quarti d’ora all’ ora e mezza ,con stress estenuante degli automobilisti e le imprecazioni per i ritardi che si accumulano. Il punto cruciale del caos viabile si registra alla rotonda di Poggio Vallesana (ex Titanic) dove l’ arteria della città di Marano, quella della città di Mugnano e quella della città di Napoli si intersecano, creando ingorgo anche per la mancanza di agenti di polizia locale preposta a dirigere il traffico. Marano come si sa ha un organico di Vigili Urbani ridotto al lumicino ( circa 24 unità) troppo poche per poter predisporre un servizio al nodo cruciale che dell’ ingorgo. Ma l’ assessore alla viabilità e polizia urbana potrebbe chiedere ai colleghi assessori di Mugnano e di Napoli un servizio presso la rotonda di poggio Vallesana ex Titanic per disciplinare il traffico soprattutto la mattina dalle ore 7,30 alle ore 9,30 fino al 13 maggio 2025 data presumibile di riapertura di via Tirone.

Michele Izzo consigliere comunale di opposizione