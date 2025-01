Rapina a villa Agnelli: vigilante e governante immobilizzati. Ladri in fuga con la cassaforte

223 Visite

Una rapina choc. Un vigilante immobilizzato e legato, stessa cosa ha subito la governante. Poi ladri in fuga con la cassaforte, contenente gioielli e orologi di lusso. Colpo gobbo nella villa di Maria Sole Agnelli, 99 anni, sorella dell’avvocato Gianni Agnelli. Un’azione, quella dei malviventi, andata in scena a Torrimpietra. E sulla quale stanno indagando i carabinieri.

Colpo gobbo a villa Agnelli

Secondo quanto appreso, i fatti hanno preso corpo tra l’8 e il 9 gennaio. I banditi, una volta in azione, hanno prima immobilizzato e poi legato il vigilante posto alla guardia della villa. Un medesimo trattamento, quindi, è stato messo in atto nei confronti della governante. Maria Sola Agnelli, invece, stava dormendo. E non si è accorta di quanto stava accadendo.

Ladri a villa Agnelli

Una volta avuta la strada libera, i malviventi hanno rubato la cassaforte. Il forziere conteneva, tra le altre cose, orologi di lusso e gioielli. Un bottino, questo, da quantificare. Resta il fatto che i soliti ignoti sono poi fuggiti, facendo perdere le proprie tracce.

Indagini in corso

Sul posto sono così intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Civitavecchia e per i rilievi il nucleo investigativo del gruppo di Ostia. I militari, coordinati dalla procura di Roma, hanno subito avviato le indagini, per poter dare un volto ai responsabili della rapina.















