MARANO, AVVOCATURA E BANDO PER BENI CONFISCATI: DUE FLOP PER L’AMMINISTRAZIONE. PER I BOX DI SAN ROCCO NESSUNA RICHIESTA, QUALCOSA INVECE PER VIA ADDA

Due battute d’arresto per l’amministrazione Morra, che non riesce a raggiungere due obiettivi che si era prefissata. La procedura di individuazione di un avvocato da assegnare al settore legale, da individuarsi ai sensi dell’art. 110 del Tuel, ovvero da nominarsi in via fiduciaria dal Sindaco, ha avuto esito negativo. Alla selezione si sono presentati in 10, 9 erano assenti e l’unico presente non è risultato idoneo. La commissione era diretta dal Presidente Giovanna Imparato, attuale segretario generale. Altro flop sul fronte dei beni confiscati. La procedura indetta per l’assegnazione di 7 box confiscati in via San Rocco è andata deserta. I beni erano stati sottratti alla famiglia Simeoli. Nessuno ha risposto all’avviso pubblico. Sono arrivate alcune richieste invece per altri box e locali ubicati in via Adda. Non è chiaro, ad oggi, quanti siano i partecipanti e soprattutto chi abbia partecipato.