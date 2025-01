Napoli, la scuse di James Senese dopo il caso del parcheggio della figlia

Sono qui per chiedere scusa per quanto accaduto ieri sera». In un video il musicista napoletano James Senese, interviene dopo la diffusione del filmato ripreso ieri sera a Fuorigrotta, davanti al Cinema Med. La figlia di Senese era stata ripresa dal deputato Francesco Emilio Borrelli, per aver parcheggiato la sua auto in divieto di sosta.

Essere mia figlia non significa avere il diritto di comportarsi in un certo modo. Chiedo scusa ai napoletani e a Francesco Emilio Borrelli, che ha ragione a sottolineare che, anche se è difficile cambiare certe abitudini, bisogna provarci».